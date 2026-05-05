La derecha nacional está “democrática y moralmente derrotada” y ha coincidido con intereses extranjeros, consideró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a la vez que señaló a la ultraderecha internacional de buscar frenar la trasformación en México.

Lo anterior, al referirse a la visita que hizo la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Ciudad de México.

“Pienso que tenemos una derecha nacional democrática y moralmente derrotada, que ha coincidido también con intereses extranjeros. Y por otro lado, tenemos una ultraderecha internacional que busca frenar la transformación de nuestro país, México, el gobierno de la transformación”, señaló.

Lee también Detienen a hombre por quemar vivo a un perro en CDMX; FGJ ejecuta orden de aprehensión

En conferencia de prensa, Brugada Molina consideró “muy grave que en pleno siglo XXI” se diga que lo que ocurrió durante la época de la Conquista no pasó y se trate de desaparecer el genocidio y la barbarie que sucedió.

“Tenemos que reconocer lo que ha pasado y hoy más que nunca reconocer que tenemos raíces indígenas, que hoy los indígenas son lo más importante para nuestro país y que tenemos que darle esa magnitud. Así que rechazamos totalmente lo que sucedió, los comentarios y la visión que se tiene (...) y si piensan que con esa visión van a avanzar en este país están totalmente equivocados y muestra una vez más una visión racista, muestra una vez más una visión clasista que aquí en nuestro país y en nuestra ciudad no compartimos”, advirtió.

vr/cr