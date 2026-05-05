Ecatepec, Méx.- Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribó a Ecatepec para fortalecer la estrategia local de seguridad, reducir los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre la población, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La edil detalló que la intervención ya inició con la presencia de la directora general de la dependencia federal responsable del C4, radiooperación y cámaras de vigilancia.

El equipo federal realiza un diagnóstico, fortalece capacidades y vincula acciones con la estrategia municipal.