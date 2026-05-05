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Ecatepec, Méx.- Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribó a Ecatepec para fortalecer la estrategia local de seguridad, reducir los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre la población, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
La edil detalló que la intervención ya inició con la presencia de la directora general de la dependencia federal responsable del C4, radiooperación y cámaras de vigilancia.
El equipo federal realiza un diagnóstico, fortalece capacidades y vincula acciones con la estrategia municipal.
Lee también Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural “El viernes arribará la directora de capacitación y centros de entrenamiento, así como la responsable de estructura policial, evaluación de elementos, revisión y operatividad”, dijo la edil en conferencia de prensa. Esta coordinación complementa el trabajo que realizan 113 miembros de la Secretaría de Marina adscritos a la comisaría de seguridad pública municipal, una figura única en el Estado de México. Los elementos navales operan también en apoyo a municipios vecinos como Jaltenco, Tecámac, Acolman, Coacalco y Tlalnepantla. Lee también Ecatepec pavimenta 550 calles junto con los vecinos Cisneros Coss explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum definió a Ecatepec como prioridad desde el inicio de su administración por su población, características sociales y complejidad. A petición de la alcaldesa, la Marina asumió la dirección de la Policía Municipal, lo que ha permitido la reducción histórica de delitos de alto impacto, afirmó. La percepción de inseguridad responde a rezagos acumulados durante años en movilidad, infraestructura y servicios, reconoció, pero esos aspectos son atendidos por los tres niveles de gobierno de manera directa. Lee también Gobierno de Ecatepec inicia remodelación de deportivo emblemático; estará abierto al público en agosto Sobre el narcomenudeo, la alcaldesa aclaró que el incremento en las cifras registradas refleja mayor actividad operativa y detenciones, no un aumento del problema. “Se mide al revés: más detenciones permanentes y trabajo territorial indican mayor control”, precisó. La intervención federal busca transformar la Policía Municipal mediante evaluación de elementos, capacitación especializada e inteligencia, con la intención de recuperar la confianza ciudadana. Cisneros Coss destacó el compromiso conjunto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. LL [Publicidad]
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“El viernes arribará la directora de capacitación y centros de entrenamiento, así como la responsable de estructura policial, evaluación de elementos, revisión y operatividad”, dijo la edil en conferencia de prensa.
Esta coordinación complementa el trabajo que realizan 113 miembros de la Secretaría de Marina adscritos a la comisaría de seguridad pública municipal, una figura única en el Estado de México.
Los elementos navales operan también en apoyo a municipios vecinos como Jaltenco, Tecámac, Acolman, Coacalco y Tlalnepantla.
Lee también Ecatepec pavimenta 550 calles junto con los vecinos Cisneros Coss explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum definió a Ecatepec como prioridad desde el inicio de su administración por su población, características sociales y complejidad. A petición de la alcaldesa, la Marina asumió la dirección de la Policía Municipal, lo que ha permitido la reducción histórica de delitos de alto impacto, afirmó. La percepción de inseguridad responde a rezagos acumulados durante años en movilidad, infraestructura y servicios, reconoció, pero esos aspectos son atendidos por los tres niveles de gobierno de manera directa. Lee también Gobierno de Ecatepec inicia remodelación de deportivo emblemático; estará abierto al público en agosto Sobre el narcomenudeo, la alcaldesa aclaró que el incremento en las cifras registradas refleja mayor actividad operativa y detenciones, no un aumento del problema. “Se mide al revés: más detenciones permanentes y trabajo territorial indican mayor control”, precisó. La intervención federal busca transformar la Policía Municipal mediante evaluación de elementos, capacitación especializada e inteligencia, con la intención de recuperar la confianza ciudadana. Cisneros Coss destacó el compromiso conjunto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. LL [Publicidad]
Cisneros Coss explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum definió a Ecatepec como prioridad desde el inicio de su administración por su población, características sociales y complejidad.
A petición de la alcaldesa, la Marina asumió la dirección de la Policía Municipal, lo que ha permitido la reducción histórica de delitos de alto impacto, afirmó.
La percepción de inseguridad responde a rezagos acumulados durante años en movilidad, infraestructura y servicios, reconoció, pero esos aspectos son atendidos por los tres niveles de gobierno de manera directa.
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Sobre el narcomenudeo, la alcaldesa aclaró que el incremento en las cifras registradas refleja mayor actividad operativa y detenciones, no un aumento del problema.
“Se mide al revés: más detenciones permanentes y trabajo territorial indican mayor control”, precisó.
La intervención federal busca transformar la Policía Municipal mediante evaluación de elementos, capacitación especializada e inteligencia, con la intención de recuperar la confianza ciudadana.
Cisneros Coss destacó el compromiso conjunto de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.
LL
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