Ecatepec, Méx.-Luego de estar en el abandono durante varios años, con instalaciones obsoletas y servicios controlados por particulares, que cobraban por su uso, el gobierno local inició la remodelación integral del deportivo Siervo de la Nación, ubicado en Santa María Tulpetlac, uno de los más importantes del municipio.

“Encontramos aquí varios lugares que se usufructuaron durante muchos años, negando un derecho a la recreación y al deporte a los vecinos de Ecatepec”, dijo la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

“Este deportivo es emblemático. En agosto estará abierto al público, terminado, remodelado, pero lo más importante, cuando abra todas las actividades que se lleven a cabo aquí, incluida la alberca, serán completamente gratuitas. Nunca más espacios públicos usufructuados para cobrarle a la gente, nunca más”, dio a conocer.

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Gobierno de Ecatepec anuncia remodelación de deportivo emblemático. Fotos: Especiales.

Alcaldesa promete remodelación radical

Trabajadores del lugar relataron que el deportivo fue creado en 1990 en lo que eran campos de fútbol llaneros, donde pretendían construir una unidad habitacional y colonos se opusieron. El gobierno municipal adquirió el predio y lo convirtió en deportivo. Posteriormente fue nombrado Parque Bicentenario Siervo de la Nación y alguna vez tuvo instalaciones de primer nivel, que poco a poco se perdieron.

Cisneros Coss anunció la transformación radical del inmueble, que tendrá cancha de básquetbol de duela y pista de tartán para atletismo, además de que rehabilitarán el gimnasio y la alberca. Tendrá áreas de calistenia para que los jóvenes se ejerciten, juegos infantiles y será remozado el gimnasio de box.

También serán adecuadas las canchas de fútbol, básquetbol y volibol, la rehabilitación de la pista de skate park, del espacio de fiestas infantiles y del área de comida, así como se creará una zona de aprendizaje vial para niños y un parque canino.

La alcaldesa señaló que todas las actividades que se lleven a cabo serán completamente gratuitas. Fotos: Especiales.

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¿Para cuando estará lista la remodelación del deportivo Siervo de la Nación en Ecatepec?

La munícipe destacó que el rescate del deportivo representa la defensa de los derechos de los ciudadanos a los servicios, a la cultura y al deporte de forma gratuita y de calidad.

“Estamos recuperando en lo largo y ancho del municipio muchos espacios públicos, muchos deportivos, muchas cosas invadidas que hemos estado limpiando y que van a ser parques lineales, ya hay unos que se terminaron y otros que estamos terminando”, explicó.

El deportivo permanecerá cerrado al público mientras se realizan los trabajos y se prevé que esté terminado a finales de agosto próximo, cuando sea entregado a la población de Ecatepec.

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