Ecatepec, Méx.— El gobierno de Ecatepec repavimentó 157 kilómetros de avenidas y calles en el primer trimestre, lo que equivale a 1.5 kilómetros por día.

“La calle abandonada es tierra de nadie, la calle pavimentada es territorio de todos”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la conferencia de prensa semanal, donde agregó que la meta es llegar a 600 kilómetros al final del año, con más de 2 mil 200 calles recuperadas, lo que representa pavimentar de Ecatepec a Tepic, capital de Nayarit.

Mencionó que todas estas obras son parte de la atención a las causas, “porque cada espacio abandonado, con basura, incrementa índices de inseguridad” y uno de los objetivos es que las familias se sientan más seguras.

La alcaldesa recordó que Ecatepec forma parte del Plan Oriente y agradeció el respaldo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, estrategia que posibilita reconstruir el “paisaje urbano para la paz” en el municipio, con inversión para vialidades de 957 millones de pesos.

La edil dijo que hasta el momento han intervenido 150 kilómetros de 39 camellones, lo que da empleo a 435 habitantes de Ecatepec, en su mayoría mujeres; “así se trabaja cuando hay voluntad y honestidad. El cambio se ve y se siente”, comentó.

Destacó la participación de la comunidad en la reconstrucción de calles, con el programa Cimientos de Esperanza en modalidad Mano a Mano, donde el municipio aporta los materiales y los colonos la mano de obra.

Detalló que con apoyo de los gobiernos federal y estatal rescatan vialidades principales como las avenidas Insurgentes, Morelos, R1, Nacional, del Trabajo y Revolución (30-30), entre otras.

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