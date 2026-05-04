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Ecatepec, Méx. - Un viejo mercado de la colonia Sagitario 8 y una calle destrozada de Ciudad Azteca Segunda Sección, fueron convertidos por el gobierno de de sitios desoladores a lugares seguros y de esperanza para la comunidad.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, puso en funcionamiento el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, construido en lo que fue un mercado abandonado y en ruinas, que durante años funcionó como refugio de malvivientes.

Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.
Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.

El año pasado el gobierno de Ecatepec limpió la calle aledaña al canal de la Draga y la convirtió en el primer Sendero Seguro del gobierno municipal, que pasa junto a la colonia Sagitario 8 y que anteriormente era el sitio más peligroso de la localidad, lleno de basura y donde ocurrieron crímenes atroces.

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“Una de las primeras acciones que hicimos como gobierno fue la intervención de esta zona. Cuando las vecinas me mostraron cómo vivían aterrorizadas, me comprometí a que haríamos de este mercado -que no funcionaba ni como mercado- un ”, relató la edil.

El ayuntamiento entregó a pobladores de Sagitario 8 el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, que impartirá actividades lúdicas, educativas, de capacitación y de desarrollo emocional, intelectual y corporal.

Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.
Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.

La alcaldesa pidió a habitantes cuidar el nuevo centro cultural y el Sendero Seguro, este último que convertirán en parque lineal, con plantas y árboles que sirvan como barrera a los malos olores del canal de La Draga.

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“Depende de ustedes que no quede ningún rastro de lo que fue un día. Depende de la comunidad organizada para que esto se vuelva un lugar de luz, un espacio verde, donde nunca imaginamos que pudiera existir. Esa es la gran transformación social a la que llegamos y no puede el gobierno solo”, dijo.

, encargado de los Sistemas de Cuidados Tonalli, informó que el nuevo centro cultural ayudará a los colonos a vivir mejor y tendrá cuatro ejes de trabajo: educativo con sistema en línea para concluir estudios de secundaria y preparatoria, talleres creativos y gratuitos para niños, capacitación para el empleo y actividades artísticas como danza, teatro y expresión corporal.

Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.
Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.

También se inauguró la calle Citlaltépetl, en Ciudad Azteca Segunda Sección, que estaba totalmente destrozada y carecía de drenaje, pues se pulverizó con el tiempo y la falta de mantenimiento, lo que constituía un foco de infección para los colonos.

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Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la calle tiene 231 metros lineales y sustituyeron redes de agua potable y drenaje, así como colocaron concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor, al tiempo que recordó que el año pasado con recursos federales fue rehabilitado el parque del lugar.

Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.
Ecatepec recupera mercado abandonado en Sagitario 8; es convertido en centro cultural. Foto: Especial.

Reiteró que la calle carecía de drenaje, lo que provocó diversos , por lo que se trató de una obra compleja, pues el líquido se filtró y llegó hasta predios aledaños.

El gobierno local además entregó a pobladores la repavimentación de avenida Europa, que divide las colonias Sagitario 8 y Aldeas de Aragón, la cual estaba en malas condiciones.

dmrr

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