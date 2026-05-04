Ecatepec, Méx.— Los vecinos y las autoridades de Ecatepec han pavimentado más de 550 calles, con una inversión superior a los 359 millones de pesos, que forman parte del programa Cimientos de Esperanza.

En 2025, el ayuntamiento inició ese plan en el que el gobierno local aporta los materiales de construcción y los residentes la mano de obra, lo que ha permitido reducir el costo a una tercera parte de su valor comercial —en la mayoría de los casos—, debido a que no las ejecuta una empresa.

Por esta razón, en 2025, con este programa mano a mano se pavimentaron 250 calles y en el primer trimestre de 2026 más de 300, con una inversión de 359 millones 295 mil 414 pesos. No obstante, se tiene proyectado realizar más de mil vialidades al finalizar este año.

A la fecha, en la colonia Luis Donaldo Colosio se han pavimentado 112 calles con el programa citado, pero están en proceso 37 más.