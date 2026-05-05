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Ocuilan, Estado de México.- Pobladores de la localidad de Santa Marta en el municipio de Ocuilan y presuntos talamontes se enfrentaron después de que cruzaban con madera por dicho sitio.

Tras una discusión los presuntos talamontes aceleraron su marcha provocando que la camioneta donde viajaban se impactara en contra de un domicilio particular, lo que generó el enfrentamiento.

Al sitio fue necesaria la llegada de elementos de la Guardia Nacional quienes tuvieron que repeler la agresión por parte de los sujetos.

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Extraoficialmente se habla de dos presuntos talamontes sin vida, sin embargo autoridades de seguridad no han confirmado la versión.

Hasta el momento las entradas a la localidad de Santa Martha se mantienen bloqueadas por lo que fue necesario el arribo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

LL

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