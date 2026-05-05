La alcaldía Xochimilco aclaró que no se han realizado descargas de aguas negras en los canales de la demarcación, sino que se trata del funcionamiento de un cárcamo que capta y regula escurrimientos para prevenir inundaciones en la zona.

Lo anterior, ante denuncias que circulan sobre aguas negras en estos cuerpos de agua.

Lee también Realizan cortes viales en Peñón de los Baños por representación de la Batalla de Puebla; autoridades piden usar rutas alternas

En un video que publicó la demarcación en redes sociales, la directora general de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación, Abril Peña, precisó que la curva de Caltongo, sobre la calle Nuevo León, es una zona “potencialmente inundable” en donde se realizó la construcción de un cárcamo de rebombeo para regular los niveles tanto habitacional como de cultivo.

“Esta obra cuenta con la cédula de notificación de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de impacto y de regulación ambiental.

#Importante | 💧🌿Ante la información que circula sobre supuestas descargas en los canales de Xochimilco, es importante precisar que no se trata de aguas negras, sino del funcionamiento de un cárcamo, infraestructura que capta y regula escurrimientos para prevenir inundaciones. pic.twitter.com/RLswOhxWI1 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) May 4, 2026

LL