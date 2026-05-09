En vísperas del Día de las Madres, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que México enfrenta una crisis humanitaria por las más de 130 mil personas desaparecidas y urgió al Estado mexicano a aceptar asistencia internacional para fortalecer la búsqueda de víctimas, la identificación forense y las investigaciones.

La organización señaló que miles de madres vivirán este 10 de mayo entre la incertidumbre y el dolor de no saber el paradero de sus hijos, en medio de una crisis que —acusó— sigue creciendo sin respuestas eficaces por parte de las autoridades.

WOLA destacó que el reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU abre una oportunidad histórica para que México reciba apoyo internacional especializado.

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Desaparecidos en México (28/03/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

El pasado 2 de abril, el Comité activó por primera vez el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al considerar grave la situación mexicana y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con la organización, esta decisión podría traducirse en asistencia técnica y financiera para fortalecer búsquedas, investigaciones e identificación de restos humanos, además de reforzar la protección a familias buscadoras.

WOLA recordó que decenas de personas buscadoras han sido asesinadas en México, incluso durante los primeros meses de 2026, lo que evidencia el nivel de riesgo que enfrentan madres y colectivos que salen a buscar a sus familiares desaparecidos.

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“La comunidad internacional, igual que las familias y organizaciones civiles, lleva años señalando la necesidad de mejorar las prácticas del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones”, sostuvo.

La organización también subrayó que tanto organismos de la ONU como instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han alertado durante años sobre la impunidad, las fallas en fiscalías y la insuficiente atención a víctimas.

En ese contexto, consideró que el procedimiento impulsado por el Comité representa una nueva oportunidad para que el Estado mexicano fortalezca sus capacidades institucionales y reconozca el derecho de las familias a la verdad y la justicia.

En el pronunciamiento, WOLA y organizaciones firmantes expresaron su solidaridad con las madres buscadoras y exigieron al gobierno mexicano escuchar a las familias y aceptar el acompañamiento internacional para enfrentar una crisis que ya es considerada una de las más graves del continente.

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