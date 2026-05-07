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Como parte del diálogo con familiares y de personas desaparecidas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), , reafirmó el trabajo para fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación y garantizar "una atención cada vez más cercana y humana".

Al encabezar el seguimiento sobre el tema de desapariciones en el país, la secretaria de Gobernación aceptó que "nos toca corregir si es necesario" y reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional.

"La secretaria se comprometió a mejorar la coordinación y poner énfasis en fortalecer las acciones de búsqueda, identificación humana y atención a las familias", destacó Gobernación.

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Rosa Icela Rodríguez también hizo un llamado a las instituciones para articular esfuerzos, trabajar coordinadamente, "y no de forma aislada, siempre guiando actuación en atender las demandas de las víctimas".

“Nos toca seguir fortaleciendo la actuación de las distintas instituciones y también nos toca corregir, si es necesario. Sus exigencias son legítimas y tenemos clara la obligación de atender nuestra convicción y la instrucción de la ”, declaró.

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En el evento se destacó el avance, junto con las familias, en el

fortalecimiento de la Ley General en la materia, la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda y la construcción de mecanismos de atención más cercanos y eficaces.

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