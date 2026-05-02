Nicolás Romero, Méx.- En jornadas de búsqueda llevadas a cabo el pasado jueves, colectivos de madres buscadoras hallaron los cuerpos sin vida de dos personas, en los municipios de Nicolás Romero y Zumpango.

Para el caso del hallazgo en Nicolás Romero, el colectivo de Lirios Buscadores informó que el cuerpo corresponde a una persona del sexo masculino.

Por lo anterior, hicieron un llamado a que las familias que tengan a un hombre desaparecido, acudan a la Fiscalía Especializada en Cuautitlán, con el propósito de realizar pruebas genéticas que permitan su identificación.

El cuerpo del varón fue localizado en un paraje baldío y entre las características que señalaron se encuentran que tenía cabello negro y vestía playera negra con pantalón de mezclilla azul oscuro.

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Para el caso del hallazgo en Nicolás Romero, el colectivo de Lirios Buscadores informó que el cuerpo corresponde a una persona del sexo masculino. | Foto: Especial.

Mientras que en Zumpango, otro colectivo localizó restos óseos en terracerías de la comunidad de San Bartolo Cuautlapan.

La jornada fue apoyada por la Fiscalía General de Justicia, COBUPEM, la célula de búsqueda de la Guardia Civil de Zumpango, la Guardia Civil de Tecámac, y elementos de protección civil de Hueypoxtla.

“Es importante señalar que corresponde a la Fiscalía, llevar a cabo los procesos periciales y científicos necesarios para determinar el origen y la posible identidad de dichos restos, incluyendo los estudios de ADN correspondientes”, explicó la Guardia Civil de Zumpango.

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