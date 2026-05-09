Para el domingo 10 de mayo, el Metrobús informó que las rutas de las líneas 3, 4 y 7 tendrán modificaciones en su servicio en un horario de 5:00 a 8:00 de la mañana. El motivo de los cambios en algunos tramos se debe al desarrollo de la carrera Mother´s Day Run, organizada por WomanUp.

A través de redes sociales se compartió que, en el caso de la Línea 3, las estaciones que no operarán son Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, por lo que el servicio estará disponible en los tramos Tenayuca-Buenavista y Cuauhtemoc-Pueblo Santa Cruz Atoyac; en la Línea 7, que corre a lo largo de Paseo de la Reforma, se mantendrán sin servicio las estaciones entre Campo Marte y Glorieta Violeta, mientras que, entre Garibaldi Mercado Lagunilla hasta Hospital Infantil La Villa e Indios Verdes, los autobuses funcionarán con normalidad.

En la ruta norte de la Línea 4, el tramo afectado será de Buenavista a Bellas Artes, operando sin afectaciones de la estación Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán o Alameda Oriente; en la ruta sur, las estaciones sin servicio serán las ubicadas entre Buenavista y Amajac, a diferencia del tramo entre Defensoría Pública y la Terminal 1 y la Terminal 2, que mantendrán el funcionamiento cotidiano.

🚨 Tómalo en cuenta 👀



Por evento deportivo, este 10 de mayo de las 5:00 a las 8:00 horas, el servicio en las líneas 3, 4 y 7 tendrá modificaciones.



Consulta el Estado de Servicio 🧐 en tiempo real en https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/rMrbLDEZiA — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 8, 2026

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Estos horarios están sujetos a las condiciones viales de la Ciudad de México, sin embargo, ante cualquier eventualidad es posible consultar el estado de servicio de los autobuses en la página web del Metrobús.

El evento deportivo Mother´s Day Run de WomanUp, dará inicio a las 7:00 am. El lugar de salida y de meta será sobre Av. de los Compositores en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, ubicada dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, con un circuito de 5 kilómetros y de dos vueltas para 10 km.

vr/cr