Más Información

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha; vivienda está abandonada

Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha; vivienda está abandonada

Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales

Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

Juez absuelve a 9 marinos ligados a desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo; salen de prisión tras 5 años

Juez absuelve a 9 marinos ligados a desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo; salen de prisión tras 5 años

Dos encapuchados a varias personas que se encontraban en calles de , dejando un saldo de al menos dos muertos y dos heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ().

Los hechos se registraron la tarde de este sábado en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, colonia Morelos.

Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales, donde los varones perdieron la vida. Foto: Especial
Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales, donde los varones perdieron la vida. Foto: Especial

De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar se escucharon aproximadamente 20 disparos, tras lo cual, cuerpos de emergencia y policías de la SSC se aproximaron.

Lee también

Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales, donde más tarde se reportó que un varón de 22 años y otro más de 39, perdieron la vida.

Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables. Foto: Especial
Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables. Foto: Especial

Los responsables del ataque serían dos sujetos que portaban capuchas y atacaron a uno de los presentes de manera directa, para luego darse a la fuga.

La SSC detalló que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]