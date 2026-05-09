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Dos encapuchados balearon a varias personas que se encontraban en calles de Tepito, dejando un saldo de al menos dos muertos y dos heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
Los hechos se registraron la tarde de este sábado en el cruce de las calles Tenochtitlán y Peñón, colonia Morelos.
De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar se escucharon aproximadamente 20 disparos, tras lo cual, cuerpos de emergencia y policías de la SSC se aproximaron.
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Paramédicos trasladaron a dos mujeres y dos hombres a distintos hospitales, donde más tarde se reportó que un varón de 22 años y otro más de 39, perdieron la vida.
Los responsables del ataque serían dos sujetos que portaban capuchas y atacaron a uno de los presentes de manera directa, para luego darse a la fuga.
La SSC detalló que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.
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