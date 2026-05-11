El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la puesta en marcha del programa "Gobierno Nocturno MH", estrategia con la que se reforzarán las acciones de seguridad, servicios urbanos y atención de emergencias durante las noches y madrugadas a lo largo de los 40 días que dure el Mundial.

Indicó que se trata de un operativo especial ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros a la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta 24/7 de áreas como Protección Civil, Jurídico y Gobierno, Blindar MH y la Ola de Servicios.

“Lo que estamos haciendo es aumentar el número de elementos atentos a responder emergencias y reforzar la vigilancia en puntos de mayor riesgo, particularmente donde habrá eventos masivos y alta afluencia en establecimientos mercantiles. Incrementaremos el monitoreo, especialmente durante los horarios nocturnos en las zonas de mayor actividad”, señaló.

El edil explicó que se designará un coordinador nocturno encargado de supervisar las acciones de las 19:00 a las 7:00 horas del día siguiente. Esta responsabilidad se rotará entre los titulares de distintas áreas para atender de manera inmediata temas relacionados con seguridad, caída de árboles, inundaciones, recolección de basura, riñas, ruido excesivo o incumplimiento de horarios.

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“Habrá especial atención en corredores turísticos, zonas comerciales, restaurantes, bares y todos aquellos puntos donde se registren concentraciones importantes. Queremos que el Mundial se disfrute con seguridad y orden; que los vecinos estén tranquilos y que quienes nos visitan se lleven la mejor impresión de una alcaldía segura y de una alcaldía que tiene lo mejor de la Ciudad de México”, añadió el edil.

El alcalde llamó a los dueños de establecimientos mercantiles a respetar horarios y niveles de ruido.

“Que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas ni el funcionamiento de los negocios. El llamado es a cumplir la ley y respetar los horarios. Queremos un Mundial en orden y tranquilidad. Habrá acompañamiento, pero también supervisión y verificación para garantizar el cumplimiento de la normatividad”, dijo.

Mauricio Tabe agregó que este evento representa una gran oportunidad para mostrar a la Ciudad de México como una de las mejores capitales para visitar y disfrutar. Asimismo, convocó a las y los vecinos a denunciar cualquier irregularidad o emergencia en Base Sombra al 555278-4310 y vía WhatsApp al 55554608-1883, a fin de responder oportunamente como se ha hecho a lo largo del año.

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