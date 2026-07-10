Mexicali.— La gobernadora Marina del Pilar Ávila (Morena) informó que, al cierre de junio, Baja California alcanzó un millón 70 mil 951 empleos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y resaltó que la entidad se posesiona como la que más fuentes de trabajo formales genera en el país.

En el primer semestre de 2026 se generaron 76 mil 048 plazas de trabajo, por eso se colocó como el estado que durante el primer semestre de este año logró el mayor número de empleos formales en la nación.

La mandataria estatal explicó que, en términos anuales, Baja California registró un incremento de 55 mil 041 trabajadores asegurados respecto a junio a 2025. Con ello, el estado obtuvo el tercer mayor crecimiento absoluto a nivel nacional, sólo por detrás de la Ciudad de México y el Estado de México.

También durante junio, el estado mostró uno de los mejores desempeños mensuales del país, al sumar 43 mil 274 trabajadores asegurados respecto a mayo de 2026. Este avance refuerza la recuperación y expansión del empleo formal, después de haber registrado un millón 27 mil 677 trabajadores asegurados en mayo.

Ávila Olmeda detalló que por actividad económica el avance fue generalizado: crecieron todas las actividades, excepto Transporte y Comunicaciones, que registró una disminución de 2 mil 377 puestos.

Las mayores alzas se dieron en servicios sociales y comunales, con 30 mil 666 empleos; Industria de la Construcción, 17 mil 584; Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza, 14 mil 142; Comercio, 11 mil 478; Servicios para Empresas, Personas y el Hogar, 2 mil 272; e Industrias de la Transformación, con 2 mil 173 empleos.

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Estos resultados confirman que Baja California mantiene un mercado laboral formal creciente y una posición destacada dentro del contexto nacional.

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