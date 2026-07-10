Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este viernes en la calle Hacienda de Canutillo, en la colonia Francisco Villa, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada por sujetos armados mientras se encontraba a bordo de su vehículo. Aunque intentó escapar del lugar, perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste, donde finalmente murió.

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En la escena del crimen quedaron esparcidos más de 15 casquillos percutidos, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio.

El automóvil permanece bajo resguardo policiaco en espera de que concluyan las diligencias ministeriales. Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este ataque.

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