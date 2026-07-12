[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en toda la Ciudad.
Lo anterior porque se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo, entre las 15:00 y las 22:00 horas de este domingo 12 de julio.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Además, barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
Lee también SSC rescata a tres mujeres que se perdieron en Los Dinamos; fueron halladas después de 3 horas
También se pide evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Mantente informado a través de las cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; visita también el sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Denuncian formalmente a Pedro Sola por presunta apología al maltrato animal
Metrópoli
A un año de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, marchan al Ángel de la Independencia; colocan memorial
Nación
Proceso electoral 2026-2027; ¿qué partidos políticos ya arrancaron la carrera rumbo a las elecciones de 2027?
Universal Deportes
Raúl Jiménez es recibido entre aplausos al iniciar sus vacaciones en Cancún
La Roja
¡Andan sueltos! tres reos se fugan del cerezo de Hermosillo y ofrecen jugosa recompensa
Al día
Calendario SEP: ¿Se acabaron los puentes largos? Anuncian cambios para el ciclo escolar 2026 - 2027
Espectáculos
LCDLFMX4: ¿Cynthia Klitbo será la sexta habitante confirmada? Estas pistas lo revelarían
Espectáculos
Santos Bravos estrena “Vamos, Bravos”, su primer programa de variedades