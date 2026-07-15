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El partido entre Argentina e Inglaterra culminó con la victoria del equipo celeste y la afición albiceleste celebró en el FIFA Fan Fest del zócalo.
Con cantos, porras y escarcha, los hinchas argentinos festejaron el triunfo de su equipo apoyados por otros mexicanos.
"¡Mesi, Mesi es tú última!", gritaron argentinos y mexicanos alzando las manos para festejar.
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Leo, un argentino, acudió al Zócalo con una camiseta albiceleste y celebró la clasificación de Argentina bailando, abrazando a otros aficionados y entonando canciones mientras ondeaba la bandera de su país.
"Esto es una alegría enorme; ahora vamos por la Copa; Argentina demostró que tiene corazón y merece estar en la final", refirió.
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Dos amigos argentinos, quienes se identificaron con sus apellidos Rodríguez y López, llegaron al FIFA Fan Fest portando una bandera de su país en la que estaban escritos los nombres de familiares y amigos, como una forma de sentirse acompañados en la distancia.
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"Yo creo que de niños nos enseñan a amar esto, es una cuestión cultural", dijo Rodríguez.
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Al acabar el encuentro, celebraron con cánticos y ondearon la bandera y se abrazaron con otros aficionados.
"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero nunca dejamos de confiar en la selección", dijo López.
vr
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