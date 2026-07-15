Metrópoli | 15-07-26 | 16:34 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pondrá en marcha un operativo especial con motivo del de verano 2026, en el que desplegará 14 mil 808 elementos en las 16 alcaldías de la capital para reforzar la vigilancia en zonas de alta afluencia.

El dispositivo iniciará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y concluirá el 30 de agosto, con el objetivo de prevenir delitos, mantener el y brindar seguridad a habitantes y visitantes durante la temporada vacacional.

En el operativo participarán policías metropolitanos, sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar y personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes contarán con el apoyo de mil 103 patrullas, 39 motocicletas, ocho motoambulancias, 12 grúas y un helicóptero de los Cóndores.

Lee también

¿En qué zonas de la CDMX habrá vigilancia reforzada durante el operativo?

La vigilancia se concentrará en:

  • Plazas comerciales
  • Bancos
  • Cajeros automáticos
  • Restaurantes
  • Cines
  • Teatros
  • Parques
  • Bosques
  • Jardines
  • Mercados
  • Romerías

Zonas turísticas como:

[Publicidad]

  • Centro Histórico
  • Paseo de la Reforma
  • Santa Fe
  • Polanco
  • Xochimilco

También habrá presencia reforzada en

  • Centrales camioneras del Norte, Sur, Oriente (TAPO) y Poniente
  • Estación Buenavista del Tren Suburbano
  • Centros de Transferencia Modal (CETRAM), entre ellos Pantitlán, Indios Verdes, Instituto Politécnico Nacional, El Rosario, Martín Carrera y Santa Marta Acatitla.

El operativo abarcará además las principales entradas y salidas por carretera de la Ciudad de México —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca y México-Puebla—, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El dispositivo iniciará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y concluirá el 30 de agosto. Foto: X (@SSC_CDMX)
El dispositivo iniciará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y concluirá el 30 de agosto. Foto: X (@SSC_CDMX)

Lee también

[Publicidad]

Como parte de las acciones preventivas, la SSC reforzará los patrullajes para inhibir delitos como robo a transeúnte, de vehículo, a cuentahabiente y a casa habitación, además de intensificar el operativo “Pasajero Seguro” en el transporte público.

La dependencia invitó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de la SSC, OVIAL, la Unidad de Contacto del Secretario y la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo, reportar emergencias o consultar alternativas viales durante el periodo vacacional.

vr/rmlgv

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]