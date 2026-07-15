La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pondrá en marcha un operativo especial con motivo del periodo vacacional de verano 2026, en el que desplegará 14 mil 808 elementos en las 16 alcaldías de la capital para reforzar la vigilancia en zonas de alta afluencia.

El dispositivo iniciará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y concluirá el 30 de agosto, con el objetivo de prevenir delitos, mantener el orden público y brindar seguridad a habitantes y visitantes durante la temporada vacacional.

En el operativo participarán policías metropolitanos, sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar y personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes contarán con el apoyo de mil 103 patrullas, 39 motocicletas, ocho motoambulancias, 12 grúas y un helicóptero de los Cóndores.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #VacacionesDeVerano | Con motivo del periodo de vacaciones de verano, la #SSC implementará un operativo de seguridad, vigilancia y vialidad, en los alrededores de plazas, zonas comerciales, restaurantes, lugares de esparcimiento familiar, bancos y… pic.twitter.com/KG9FbE6TAY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 15, 2026

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¿En qué zonas de la CDMX habrá vigilancia reforzada durante el operativo?

La vigilancia se concentrará en:

Plazas comerciales

Bancos

Cajeros automáticos

Restaurantes

Cines

Teatros

Parques

Bosques

Jardines

Mercados

Romerías

Zonas turísticas como:

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Centro Histórico

Paseo de la Reforma

Santa Fe

Polanco

Xochimilco

También habrá presencia reforzada en

C entrales camioneras del Norte, Sur, Oriente (TAPO) y Poniente

del Norte, Sur, Oriente (TAPO) y Poniente Estación Buenavista del Tren Suburbano

Centros de Transferencia Modal (CETRAM), entre ellos Pantitlán, Indios Verdes, Instituto Politécnico Nacional, El Rosario, Martín Carrera y Santa Marta Acatitla.

El operativo abarcará además las principales entradas y salidas por carretera de la Ciudad de México —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Toluca y México-Puebla—, así como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El dispositivo iniciará a las 06:00 horas del jueves 16 de julio y concluirá el 30 de agosto. Foto: X (@SSC_CDMX)

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Como parte de las acciones preventivas, la SSC reforzará los patrullajes para inhibir delitos como robo a transeúnte, de vehículo, a cuentahabiente y a casa habitación, además de intensificar el operativo “Pasajero Seguro” en el transporte público.

La dependencia invitó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de la SSC, OVIAL, la Unidad de Contacto del Secretario y la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo, reportar emergencias o consultar alternativas viales durante el periodo vacacional.

vr/rmlgv