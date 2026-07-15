Tlalnepantla, Méx.- Una adolescente de 14 años murió la mañana de este miércoles en la Unidad Habitacional El Rosario, en la zona limítrofe entre Tlalnepantla y la Ciudad de México.

Policías municipales acudieron al sitio tras recibir un reporte de auxilio relacionado con una menor lesionada.

En el lugar, los elementos se coordinaron con personal de seguridad de la Ciudad de México y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

Después del fallecimiento, policías municipales acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que quedó a cargo de las diligencias para determinar las causas de la muerte.

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