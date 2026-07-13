Nextlalpan, Méx. - El torso de una persona dentro de una bolsa fue localizado dentro de un canal de aguas negras en Nextlalpan, informaron integrantes del colectivo feminista Ehécatl.

El hallazgo se derivó de las labores de búsqueda que realiza el colectivo para localizar a la menor Mariana Valentina Domínguez, quien cayó al Gran Canal el pasado 5 de mayo.

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De acuerdo con integrantes del colectivo, el torso hallado tiene media pierna, no presentaba cabeza, ni extremidades superiores.

Al lugar acudieron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las investigaciones correspondientes, así como el retiro de los restos.

Este es el sexto hallazgo de restos humanos que realiza el colectivo desde mayo a la fecha.

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