Hace 27 años el Madison Square Garden, mejor conocido como la “Meca” del baloncesto, no recibía unas Finales de la NBA, y será por la presión de jugar ante las estrellas como Ben Stiller, Eli Manning, Derek Jeter, Spike Lee, o el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o porque les pesó la responsabilidad de dar un golpe de nocaut, pero los Knicks de Nueva York perdieron el tercer juego de la serie (115-111) ante los Spurs de San Antonio, que toman este triunfo como oxígeno puro y como una “nueva vida”.

Los precios para este partido eran exorbitantes. Hasta 174 mil 483 pesos mexicanos valían algunos de los asientos más “baratos” y aún así, más de 19 mil personas colmaron el icónico recinto en el primer juego como local de los Knicks en estas Finales, que tendrán como mínimo dos partidos más.

San Antonio sufrió para sellar su primera victoria. A pesar de terminar el primer cuarto con 11 puntos de ventaja, los Knicks, como en toda la serie, volvieron a reaccionar y demostraron por qué nunca se les puede dar por muertos. Así, los neoyorquinos tomaron la ventaja al medio tiempo.

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En esta clase de partidos es donde las estrellas están llamadas a aparecer y marcar la diferencia y Victor Wembanyama estuvo a la altura de las exigencias. Con 32 puntos -su récord en estas Finales- 6 asistencias y 8 rebotes, guió a los Spurs a la victoria y volvió a encender la llama de la ilusión en sus aficionados. Como era de esperarse, Jalen Brunson, con una actuación de 32 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes, fue la figura de Nueva York.

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En el último cuarto no hubo triples anotados hasta el último minuto de juego, cuando Stephon Castle clavó la última daga en el pecho de los Knicks.

Los Spurs silenciaron el Madison Square Garden y aseguraron que las Finales vuelven a San Antonio para el juego 5, con la esperanza de llegar al sábado con la serie igualada.