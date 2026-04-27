El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que dos personas no identificadas fueron calcinadas durante los enfrentamientos entre comuneros y sujetos armados en los municipios de Nicolás Ruíz y Venustiano Carranza, la tarde del pasado viernes.

El funcionario estatal detalló que la población enardecida incendió 2 vehículos: en uno de éstos se encontraron restos de 2 cuerpos totalmente calcinados; servicios periciales ya realiza la diligencia de identificación correspondiente.

Se tienen además 8 lesionados, uno ya fue dado de alta, el resto recibe atención en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez.

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"Se trata de 7 hombres y una mujer, una de ellas fue dada de alta, cinco personas siguen recibiendo atención médica. Se encuentran estables, y 2 de ellas graves, pero estables", precisó.

Derivado de esos hechos, agregó, 2 personas están desaparecidas ; ya están las fichas de búsqueda en las redes sociales; asimismo, brigadas de la Comisión Estatal de Búsqueda se despliegan en territorio para localizarlas.

El fiscal aseguró que después de los sucesos violentos y del despliegue de un operativo de seguridad y vigilancia, tanto Venustiano Carranza como Nicolás Ruíz, se encuentran " relativamente en paz y calma".

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En otro hecho violento, indicó Llaven Abarca, el pasado domingo en el bar El Hormiguero de la ciudad de Tapachula, por disputa de narcomenudeo, fueron asesinados a balazos tres hombres.

Horas después, en operativo de cateo fueron detenidos en el municipio de Huehuetán, 7 presuntos responsables, entre ellos 2 mujeres.

"Se había suscitado un enfrentamiento dentro del bar ; se encuentran a tres hombres, que fueron identificados como Benedicto Antonio Cifuentes Flores , originario de Guatemala; Simón González Mazariegos y Carlos Antonio Mendoza Torres", añadió el fiscal.

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En el sitio 5 personas resultaron lesionadas por armas de fuego. Dentro del bar se hallaron 58 calibres percutidos del calibre 9 milímetros.

En el triple asesinato, expuso, participaron 2 moto sicarios , se involucraron además sujetos que en 3 camionetas circularon en las inmediaciones del bar.

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