La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizará un registro y diagnóstico de las personas que se encuentran en situación de calle y abandono social dentro de la Central de Abasto de la Ciudad de México.

En la Gaceta Oficial, la dependencia publicó el acuerdo para crear un sistema de datos personales denominado “Diagnóstico y atención integral de personas físicas que se encuentran en situación de calle y abandono social dentro de la Central de Abasto de la Ciudad de México”.

De acuerdo con el documento, la finalidad de este sistema será “llevar a cabo un registro y generar un expediente de las personas físicas que se encuentran en situación de calle y abandono social dentro de la Central de Abasto de la Ciudad de México”.

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Lo anterior, con el objeto de tener un control y llevar a cabo un diagnóstico, dar atención y en su caso canalizar a las personas ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública local y federal correspondientes, y con ello propiciar su desarrollo e integración social.

Con los obtenidos se elaborarán informes y estadísticas, así como la identificación de problemáticas de la población objetivo, que sirvan como base para el diseño e implementación de políticas, estrategias y acciones en beneficio de esta población.

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El sistema incluirá datos personales como nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, número de pasaporte, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, estado civil, sexo, alias o sobrenombre, Clave de elector alfanumérico (INE), Código de identificación CIC (INE), Código OCR (INE), Folio Nacional (INE), , descripción física, señas particulares, cicatrices y tatuajes; así como datos biométricos como son altura, peso y talla; y también de tipo laboral, académico, patrimonial y relacionados con la salud de las personas en cuestión.

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