La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió que su administración enfrenta una falta de liquidez al grado de no tener “ni para pagar la luz”, por lo que advirtió que de no contar con los recursos las oficinas estatales podrían suspender operaciones.

Durante el programa “Martes del Jaguar” del 28 de abril, la mandataria señaló que la falta de liquidez se debe a la Ley de Coordinación Fiscal y a la presidenta Claudia Sheinbaum

“Es esta formula de la Ley de Coordinación Fiscal por la cual este año no tenemos liquidez, gracias a nuestra Presidenta, sí tenemos programas, tenemos solidaridad… pero no tuvimos para pagar la luz, porque nos quitaron, de los seis mil millones que nosotros disponemos, que además ya viene etiquetado, nos quitaron ya cuatro mil 800 y van por otros 700. ¿Entonces de qué vamos a vivir?”

Entre risas mencionó que el gobierno tuvo que solicitar una prórroga “como en los pueblos” para juntar los centavitos para pagar la luz.

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“Esta es la última vez que pido prórroga, no hay pa’la luz pos no trabajamos, cerramos todo”, aseguró.

Durante el programa, la mandataria informó que son millones y millones de pesos lo que se tiene que pagar de luz de todas las oficinas de gobierno y “por eso no nos alcanza”.

Por último, la gobernadora pidió a los funcionarios estatales no hacerse ilusiones sobre el cierre de las oficinas ya que ella está segura de que la presidenta Claudia Sheinbaum apoyará a la entidad.

“Está tratando de sacar dinero de debajo de las piedras para apoyar a Campeche y eso nos alienta y la sentimos muy cercana a nosotros”, concluyó.

MARTES DEL JAGUAR | T5 CAPÍTULO 27 | 28-ABRIL-2026 https://t.co/uuqFtxX3CO — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 29, 2026

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