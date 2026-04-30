Culiacán. - Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, acusado en una corte judicial de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, dijo que va seguir trabajando de acuerdo a su agenda con dignidad, honestidad y valores, puesto que si su conducta fuera contraria no tendría cara para ver de frente a su familia y a los ciudadanos.

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Refirió que cumple un segundo periodo como presidente municipal, con un amplio respaldo de más de 200 mil ciudadanos que le refrendaron la confianza en las urnas, por lo que su desempeño, como autoridad y ciudadano, su conducta ha sido de valores, dignidad y honradez.

Foto: Especial

Sobre la acusación que pesa en su contra y nueve funcionarios y exfuncionarios más, entre ellos el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, afirmó sentirse tranquilo en este ambiente de tiempos duros, pero dando la cara, por lo que va a continuar con su tarea pública.

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En una breve entrevista, el alcalde de la capital del estado externó que como funcionario público tiene retos y desafíos que atender, sin distraerse, ya que hay testimonios que en su desempeño del cargo público, nunca le ha faltado a nadie el respeto, ni se ve envuelto en pleitos o mitotes.

Gámez Mendívil señaló que respeta los puntos de vista que han emitido los funcionarios y exfuncionarios que han sido involucrados en una lista de diez personas acusadas en los Estados Unidos, ya que cada quien tiene su forma de pensar y actuar.

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