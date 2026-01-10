Tres sujetos, señalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como parte de la Unión Tepito, fueron aprehendidos por presuntamente extorsionar a un comerciante en la alcaldía Venustiano Carranza.

A los detenidos se les aseguraron más de 56 mil pesos, que la víctima previamente denunció haber entregado a cambio de poder trabajar.

Lee también Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

La SSC informó que policías en campo realizaban patrullajes cuando un hombre de 37 años les pidió ayuda, en el cruce de las calles Aluminio y Sorpresa, en la colonia Felipe Ángeles.

El comerciante dijo haber entregado el dinero a tres sujetos como pago de extorsión para operar en su negocio.

Con la descripción de los sospechosos, los oficiales se dieron a la búsqueda y tras ubicarlos mediante un cerco virtual, les realizaron una revisión a través de la cual les hallaron una mochila con 56 mil 910 pesos, aseguró la SSC.

Lee también Expertos ven positivo el trabajo de Bertha Alcalde en la fiscalía

Los detenidos, Johan N, Josué N y Milton N, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Unión Tepito está dedicada a los delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en diversas alcaldías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl