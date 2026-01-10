Más Información

Tres sujetos, señalados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como parte de la , fueron aprehendidos por presuntamente extorsionar a un comerciante en la alcaldía Venustiano Carranza.

A los detenidos se les aseguraron más de 56 mil pesos, que la víctima previamente denunció haber entregado a cambio de poder trabajar.

La SSC informó que policías en campo realizaban patrullajes cuando un hombre de 37 años les pidió ayuda, en el cruce de las calles Aluminio y Sorpresa, en la colonia Felipe Ángeles.

El comerciante dijo haber entregado el dinero a tres sujetos como pago de extorsión para operar en su negocio.

Con la descripción de los sospechosos, los oficiales se dieron a la búsqueda y tras ubicarlos mediante un cerco virtual, les realizaron una revisión a través de la cual les hallaron una mochila con 56 mil 910 pesos, aseguró la SSC.

Los detenidos, Johan N, Josué N y Milton N, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Unión Tepito está dedicada a los delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en diversas alcaldías.

