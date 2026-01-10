El primer año de trabajo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) de Bertha Alcalde Luján fue calificado como positiva, con pendientes en temas como combate a la corrupción al interior de la corporación y sin que se perciban resultados concretos, de acuerdo con expertos en el tema de justicia.

“En términos generales podemos decir que es de neutra a positiva su gestión, la verdad es que ha manejado de una forma adecuada las carpetas de investigación, sí se nota que ha habido un esfuerzo para realizar mejores investigaciones y al menos un mejor uso de las carpetas para poder llegar a esta judicialización, sin embargo creo que el área donde todavía queda a deber y que sigue débil es la capacidad de gestionar el trabajo interno, es decir, seguimos con actos de corrupción”, afirmó el director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano, Leonel Fernández.

Alcalde Luján asumió el cargo el 10 de enero de 2025, un año después, Fernández estimó que entre los pendientes en la gestión se encuentran el fortalecer las investigaciones que se realizan los policías de la FGJ.

“Creo que es una de las tareas pendientes que tiene, fortalecer la capacidad de investigación de la policía de investigación de la ciudad, que depende directamente de la Fiscalía”.

El director de incidencia en política pública afirmó que hacen falta labores de inteligencia así como estudiar el delito como un fenómeno de forma completa, “se sigue dependiendo mucho de carpetas de investigación individuales, diligencias que son específicas para cada una de estas carpetas, en lugar de hacer una conexión mucho más profunda y poder hacer inteligencia global y poder resolver y desactivar bandas”.

Otro de los problemas en la FGJ, a decir de Fernández, es la sobrecarga de trabajo en los Ministerios Públicos.

Sin embargo, el especialista reconoció como logros el trabajo en conjunto que se hace desde la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalinas.

Por otro lado, René Cáceres, experto en temas de seguridad e investigador de la Universidad Rosario Castellanos, consideró que el primer año de Bertha Alcalde en la FGJ ha sido positivo.

“A un año de la gestión de Bertha, las cifras oficiales, es decir, si revisamos los tres trimestres en que se ha desarrollado el primer año si podemos ver de acuerdo con las cifras oficiales una disminución en diversas cosas, ahí está la disminución en los homicidios, en el robo a casa habitación, robo con violencia, los principales delitos”, dijo Cáceres.

No obstante, la percepción que la ciudadanía tiene en materia de seguridad no coincide con las cifras que comparte la autoridad capitalina, aseguró el investigador.

“Lo que pasa es que la ciudadanía sigue teniendo, y lo vimos en lo que arroja la ENVIPE y la ENSU, seguimos teniendo esta cuestión de percepción de inseguridad, es decir, aunque la Ciudad de México ha mejorado un poco en ello, la ciudadanía no lo sigue percibiendo del todo”.

Por su parte, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia del centro de análisis México Evalúa, opinó que Alcalde Luján recibió una corporación con muchos problemas y “la realidad es que hasta el momento no se ha notado en temas de resultados concretos los cambios que trata de implementar”.

Acerca del aumento de judicializaciones en algunos delitos que la fiscal anunció en los informes mensuales del Gabinete de Seguridad, Camacho aseguró que el trabajo de la FGJ no se queda solamente en armar carpetas de investigación.

“Sino que estas carpetas tienen que traducirse en proceso penales llevados y defendidos ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y en ese sentido la idea es buena, pero otra vez, el problema es que no tenemos esos datos en fuentes consultables públicamente como para poder dar seguimiento a los resultados concretos”, estimó.

La coordinadora de México Evalúa afirmó que detectaron que la Fiscalía capitalina es de las que más Ministerios Públicos tiene por población en comparación con otras del país, “sin embargo esto no se traduce directamente en resultados efectivos siempre, a pesar de que tiene muchas personas, está teniendo problemas para gestionar los casos”.

Casos emblemáticos

Los expertos opinaron sobre casos muy mediáticos a cargo de la Fiscalía General de Justicia capitalina que se registraron en el primer año de funciones de Bertha Alcalde Lujan, como el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo de 2025.

Leonel Fernández consideró que la reacción de la Fiscalía demostró fallas estructurales en la institución pero se evitó que el tema fuera usado políticamente.

“Creo que lo han llevado de una forma adecuada, no dejar que esto se haga más político, que no se saliera, digamos, de control, y que las investigaciones se pudieran llevar a cabo de una forma adecuada. Hasta que no tengamos una sentencia formal y podamos entender todo lo que sucedió pues no podríamos evaluarlo al 100 % sin embargo creo que van relativamente por buen camino”, opinó el integrante del Observatorio Nacional Ciudadano.

Susana Camacho consideró que si en este caso no se ha capturado al autor material complica articular el resto de la investigación.

En el caso de la muerte de los dos jóvenes fotógrafos, Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, que cubrían el festival Axe Ceremonia, el sábado 5 de abril, ha tardado en llegar a una conclusión, aseguró Fernández.

“Puedo decir que ya lleva bastante tiempo, podría haber habido una resolución previa un poquito con mayor velocidad, sobre todo por lo público del caso y las circunstancias abiertas al público, sin embargo sí creo que las cuestiones jurídicas al respecto del caso quedarían en manos de los abogados y una vez que tengamos una solución podríamos opinar al respecto de ella”, mencionó.

Por su parte, René Cáceres consideró que en la muerte de los dos fotorreporteros la FGJ debe cumplir la tarea de impartición de justicia a las víctimas.

“La fiscal sin duda, en este caso como en cualquier otro, no debe ser omisa en términos de la reparación de justicia, que ese es otro tema que junto a la percepción de inseguridad, también la percepción de la impartición de justicia, esa es otra de las cosas que tiene que resolver la misma Fiscalía no sólo de llevar aseguramientos y detenidos sino que de verdad se judicialicen los casos y se genera una sentencia”, afirmó Cáceres.

Al respecto de la explosión de una pipa de gas que circulaba en La Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, Leonel Fernández consideró que la Fiscalía adelantó conclusiones, pero la reparación del daño que ha mediado ha sido positiva.

“Creo que hubo una falla al principio por parte de la Fiscalía al acelerar conclusiones, rápidamente salió a decir que si el bache, que si no el bache, y creo que eso fue un error de cómo se manejó mediáticamente. Ya las investigaciones no nos parece mal que se esté buscando una mediación, de hecho, algo que ha empujado esta fiscal es que no todo es cárcel”, señaló.

René Cáceres opinó que en el caso de La Concordia la Fiscalía capitalina “debe solventar esta mala imagen que tiene generando mejores peritajes, ya se está capacitando para hacer mejores porque para nadie era secreto que muchas veces los peritajes podrían estar comprometidos y ser deficitarios”.

Mientras que, Susana Camacho consideró que se debe dar seguimiento al tema de en qué consisten estos acuerdos reparatorios que se ofrecen a los familiares de quienes fallecieron y a las otras víctimas.

“No es simplemente un acuerdo reparatorio y ya, sino ver que sean justos esos acuerdos, y que se le dé seguimiento y que sean en función del daño que se causó a las personas”.

Sobre el asesinato del abogado David Cohen Sacal, perpetrado el 13 de octubre de 2025 en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, el investigador Cáceres explicó que es un asunto en el que hace falta conocer el motivo del crimen.

“Es otro caso que la fiscalía no termina de comentarnos por qué sucedió, es decir, ahí se tiene a los detenidos, ellos dan algunas precisiones sobre cuánto se les pagó, pero en términos certeros de por qué se lleva a cabo el asesinato, cuál era la relación o no que pudiera tener el abogado con diferentes figuras de diferente tipo, sigue estando, digamos, un poco en la bruma, a eso me refiero en cuanto a que la Fiscalía debe eficientar, incluso sus medios de comunicación sobre el asunto, en este y otros muchos”, dijo René Cáceres.

Acerca de las detenciones y vinculaciones a proceso tras la primera marcha de la Generación Z, registrada el 15 de noviembre de 2025, René Cáceres cuestionó las capacidades de la FGJ para capturar a integrantes del llamado bloque negro.

“Me parece preocupante que la Fiscalía no sea capaz de generar buenas carpetas de investigación y productos de inteligencia que permitan dar con esos generadores de violencia que tiene que ver con el bloque negro, por ahí todavía siguen estas prácticas de tener a gente que muy probablemente no tenía nada que ver y lo están pasando muy mal, otras, muy probablemente sí lo tiene que ver, a mí me preocupa un poco que la investigación no sea del todo clara y eficiente en termino de inteligencia”, señaló.