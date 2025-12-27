Más Información

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , anunció la instauración del reconocimiento "Alicia Matías", en homenaje a la mujer que salvó la vida de su nieta en la explosión de una pipa de gas en el , el pasado 10 de septiembre.

Hace unos días, al presentar el informe de atención a de este accidente, la mandataria capitalina detalló que es un premio al mérito civil y al valor ciudadano que reconoce comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía.

“En memoria de la abuela Alicia Matías Teodoro, que entregó su vida para salvar a su nieta durante la explosión, instauraremos un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que reconozca comportamientos o actuaciones heroicas destacadas de la ciudadanía. El reconocimiento se denominará ‘Alicia Matías’ en recuerdo a su actuación destacada en este accidente”, afirmó.

Alicia Matías. Foto: Especial
Alicia Matías. Foto: Especial

Brugada Molina indicó que el 10 de septiembre de 2025 quedó grabado en la memoria colectiva de nuestra ciudad como una fecha de duelo y de dolor, pero también esta fecha quedó grabada en la historia de la ciudad por la enorme solidaridad de la ciudadanía, “que siempre ha sacado lo mejor de sí misma cuando se trata de momentos difíciles”.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno agradeció y reconoció a todas las personas que de inmediato participaron de distintas maneras para rescatar y atender a los heridos, o con acciones como hablar por teléfono a las familias, y quienes también se organizaron para buscar agua, lo que ayudó a apagar los incendios que provocó la explosión.

Asimismo, reconoció a todas las corporaciones y los cuerpos de emergencia y de atención médica de la ciudad, quienes de forma inmediata atendieron a las víctimas y a sus familias.

“A las víctimas y a las familias afectadas por este lamentable suceso, les reiteramos que no están solas, que no están solos, vienen procesos difíciles, todavía de rehabilitación que durarán tiempo y que estaremos en todo momento apoyando”, expresó la Jefa de Gobierno al reiterar su apoyo incondicional a las personas afectadas y a sus familiares.

