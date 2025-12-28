El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las reformas que contemplan la figura de “jueces sin rostro” permitirán dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, mediante su resguardo identitario. Esto, señaló, con la finalidad de erradicar el rezago, la corrupción y la poca supervisión que “actualmente caracterizan al sistema de justicia”.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, detalló que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen por objetivo establecer medidas necesarias de protección, para preservar la seguridad de jueces.

Para ello, se adiciona el Capítulo VIII “De la protección de las personas”, el cual contiene la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre medidas para garantizar la seguridad mediante el resguardo de la identidad, que el naciente Órgano de Administración Judicial (OAJ) podrá solicitar a efecto de dar certeza a las partes procesales.

Monreal Ávila informó que otro cambio que trae consigo esta reforma es que permitirá que las personas Agentes del Ministerio Público de la FGR, adscritas a otras Unidades Administrativas diferentes a la Unidad Especializada que investiga delincuencia organizada, podrán investigar y perseguir delitos en dicha materia con el consentimiento de la Unidad.

Subrayó que se establece que, en procedimientos penales tanto del sistema penal inquisitivo mixto como del sistema penal acusatorio adversarial, se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada cuando exista una sentencia judicial irrevocable emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero que tenga por acreditada su existencia dictada por la vía ordinaria o por terminación anticipada.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que esta iniciativa va por fortalecer cambios en la impartición de justicia, a través de prácticas que erradiquen el rezago, al centrarse en el derecho a la administración de una “justicia pronta, expedita y completa”, pues explicó que se contempla la delimitación de plazos en las actuaciones procedimentales en aquellos artículos donde no había una referencia expresa a la temporalidad.

Aunado a ello, agregó que se introduce la regla de obtención de elementos probatorios, es decir, que cualquier hecho sea probado siempre y cuando el medio por el que se haga sea de carácter lícito y su obtención haya sido en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Ricardo Monreal recordó que el pasado 25 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Actualmente, dijo, se encuentra turnada para su estudio y dictaminación en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y se prevé que forme parte de la agenda legislativa 2026 en San Lázaro.

