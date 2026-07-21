Un hombre de 34 años resultó lesionado por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Bramadero Ramos Millán Sección Cuchilla, en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron a la calle Puente de Aduana tras el reporte de una persona herida. En el sitio, familiares de la víctima informaron que la agresión ocurrió presuntamente durante una riña familiar, por lo que decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

La SSC informó que ya dio parte al agente del Ministerio Público, mientras se realizan las primeras investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos e identificar al probable responsable.

Lee también Fuga de agua provoca excavación en avenida Primero de Mayo, Naucalpan; Oapas descarta socavón

LL