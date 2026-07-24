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Juchitán.- El incendio en una empacadora de mango registrado ayer en el municipio de Chahuites, población ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, ocasionó pérdidas totales.
De acuerdo con autoridades de protección civil y vecinos, el fuego consumió todo el equipo, como las bandas de transportación, el equipo de oficina y administrativo, así como el cartón que se guarda para la próxima temporada.
La empacadora, ubicada en el barrio Juchi, es propiedad de Narciso de los Santos Gotó ya había terminado de acopiar el mango desde el mes de junio, cuando terminó la temporada de cosecha.
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Vecinos y personal de Protección Civil de Chahuites participaron en las labores para sofocar el incendio, el cual causó llamas de hasta 15 metros de altura y causó alarma entre la población por la cercanía de un depósito de gas con capacidad de cinco mil litros que suministra el combustible a la empacadora cuando está trabajando.
El depósito de gas fue enfriado durante el incendio para evitar una posible explosión. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio de esta empacadora de nombre “San Got”.
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