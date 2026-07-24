Metrópoli | 24-07-26 | 09:55 | Actualizada | 24-07-26 | 09:55 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé , con cielo parcialmente nublado para este viernes 24 de julio en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.

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Los vientos serán variables de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, sobre todo en el norte, sur y oriente de la Ciudad, entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

afcl

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