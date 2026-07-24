La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de caluroso a muy caluroso, con cielo parcialmente nublado para este viernes 24 de julio en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias ligeras e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.

Lee también La fórmula para vestir bien cuando el clima cambia cada hora

Los vientos serán variables de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, sobre todo en el norte, sur y oriente de la Ciudad, entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

Se prevé ambiente #caluroso a muy caluroso, cielo parcialmente nublado con aumento de nubosidad; #lluvias ligeras con intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de actividad #eléctrica y caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡️Temperatura máxima:… pic.twitter.com/vEhfxUYkSk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 24, 2026

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl [Publicidad]