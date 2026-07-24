Un nuevo caso de desalojo patrimonial ha comenzado a circular en redes sociales, abriendo la conversación entre los usuarios. Se trata de Juan Ramírez López, un hombre de 87 años que denuncia haber sido engañado por sus familiares.

El caso se hizo notar el 15 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando uno de los nietos del hombre denunció a través de una grabación en redes, capturada en enero de 2023, el desalojo de su abuelo, luego de un presunto "engaño notarial" a manos de su hija y su nieta, Ihara Rodríguez.

Aunado a ello, el hombre pidió la ayuda de las autoridades para recuperar su casa, que construyó durante cinco décadas junto a su esposa. El conflicto legal ha despertado gran indignación entre la comunidad digital, quienes han mostrado su apoyo.

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¡ Vean esta historia !



Don Juan tiene 87 años.



Entre su hija, su nieta y el yerno le quitaron su hogar, lo dejaron en la calle y con una deuda de 400 mil pesos.



3 Doritos después..



Su nieta, la doctora Ihara Rodríguez, llora porque recibió una corona fúnebre con un mensaje.… pic.twitter.com/1W7ZM3d3It — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) July 23, 2026

¿Qué denuncia Juan Ramírez López?

De acuerdo con una entrevista publicada en 2024, Ramírez López vive con uno de sus nietos, quien lo ha cuidado desde el año 2020 debido a que utiliza silla de ruedas por una cirugía de rodilla que sufrió en 2012, lo que limitó su movilidad y restringió su posibilidad de trasladarse a otros lugares.

El hombre explicó que mantenía una deuda con una impulsora de libros, que se acercaba a los 400 mil pesos. Por ello, pidió el apoyo de su hija y su yerno, propietarios de una empresa inmobiliaria "Sol y Luna". Para cubrir el adeudo, entregaría un departamento para vender, no obstante, esto no resultó

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En la grabación de redes, el hombre revela que, tiempo después, su hija continuó visitándolo para pedirle su firma en algunos documentos, que nunca logró revisar adecuadamente y que presuntamente más tarde le harían perder su casa. "Yo nunca supe qué era lo que estaba firmando", asegura.

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Habitantes de Puerto Vallarta se unieron en una manifestación pacífica en la zona, para exigir justicia y la aclaración de los hechos. Foto: Facebook

Caso "Don Juan" llega al Congreso de la Unión

El revuelo que generó el caso fue tal que, el diputado federal Bruno Blancas Mercado, recibió la propuesta de iniciativa de ley, denominada "Ley Don Juanito", que plantea cambios a la legislación federal para salvaguardar los bienes inmuebles de los adultos mayores y personas en situación vulnerable.

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"El día de hoy por la mañana recibimos de manos de 'Don Juanito', algunos ciudadanos de nuestro municipio y su defensa legal la propuesta de iniciativa de ley para proteger a nuestros adultos mayores en situación vulnerable", escribió Mercado en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, este miércoles Ihara Maday, nieta de Juan, compartió un video en redes donde revela haber sido víctima de intimidación y amenazas de muerte. Ramírez explicó que había recibido una corona fúnebre en su domicilio, con la descripción "Descansa en paz, Dra. Ihara Maday".

@draiharamaday Hoy no hablo como médica. Hablo como una mujer que tiene miedo. Durante los últimos días he sido juzgada, señalada y condenada en redes sociales sin que muchas personas conocieran mi versión de los hechos. La desinformación y los juicios anticipados han provocado un linchamiento público que ha afectado profundamente mi vida personal, mi familia y mi trayectoria profesional. Lo ocurrido hoy, al encontrar una corona fúnebre con mi nombre, marcó un antes y un después. Ninguna diferencia, ningún conflicto y ninguna opinión justifican actos de intimidación o amenazas. Hoy temo por mi vida. Temo por mi seguridad. Temo porque el odio que se ha generado en redes siga creciendo y termine provocando consecuencias irreparables. Me han quitado la tranquilidad y la libertad de vivir con normalidad. También me preocupa que el dolor que atraviesa mi familia alrededor de mi abuelo pueda ser utilizado por terceros con intereses ajenos a su bienestar. Lo único que deseo es que la verdad prevalezca y que las autoridades permitan que los hechos se esclarezcan por las vías correspondientes. No busco confrontación. No busco dividir a nadie. Solo pido algo que todas las personas merecemos: ser escuchadas antes de ser condenadas y que ninguna mujer tenga que vivir con miedo por una narrativa construida sin conocer toda la historia. Gracias a quienes, aun en medio de la diferencia, han elegido el respeto. Me dirijo con ustedes con respeto; Ihara Rodriguez #Paz #Respeto #Justicia #PuertoVallarta #Jalisco ♬ sonido original - Dra.iharamaday

"Me van a terminar matando. Ya saben dónde vivo", expresó entre lágrimas. Ihara menciona que los juicios y la desinformación difundida en redes han provocado este linchamiento público en su contra, que ha despertado una profunda preocupación por su vida y la de su familia.

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Este jueves, la mujer dio a conocer su versión de los hechos, donde detalló que el conflicto legal lleva varios años, pues su abuelo mantenía diversas deudas e incluso una demanda laboral cuyo monto era de seis cifras. "Mis padres fueron los únicos que decidieron ayudarlo", mencionó.

Ihara explicó que el proceso, que tomó cerca de 9 años, para mantener su patrimonio se realizó a través de los métodos legales y notariales correspondientes. Fue así que la propiedad quedó a su nombre mediante una "dación en pago", con un acuerdo para que sus abuelos sigan viviendo en la casa.

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