San Antonio.- Un fiscal federal de Estados Unidos anunció el viernes una acusación federal contra 11 personas por las muertes por tráfico de siete migrantes que se escondían dentro de un sofocante contenedor de carga ferroviaria en Texas en mayo.

Seis personas fueron encontradas muertas en mayo en un contenedor de envío en un patio ferroviario de Laredo, Texas, y otra había sido dada por muerta junto a las vías por los traficantes cuando abrieron el contenedor en San Antonio, según Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas. Se cree que el tren inició su viaje en la ciudad fronteriza texana de Del Rio.

“Es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con... la temperatura que había ese día”, afirmó Simmons.

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Los migrantes eran de Honduras y México e incluían a un niño de 14 años, informaron las autoridades. Seis de los cuerpos fueron descubiertos por un empleado de Union Pacific. El médico forense del condado Webb sospechó que las muertes fueron causadas por hipertermia, o golpe de calor.

Los migrantes pagaron “generalmente el equivalente de mil 500 a 10 mil dólares a individuos en Honduras, México, Estados Unidos y otros lugares, para ser transportados al interior de Estados Unidos”, según la acusación.

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El cruce no autorizado de migrantes a bordo de trenes ha sido desde hace mucho tiempo una preocupación, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos a menudo reducen la velocidad o se detienen en México antes de cruzar la frontera.

Eso crea una oportunidad para que los traficantes o los inmigrantes se suban o escondan drogas u otro contrabando en un tren antes que ingrese a Estados Unidos.

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