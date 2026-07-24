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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a China y Rusia que no vendan armas a Irán, y aseguró que confía en las garantías de Xi Jinping y Vladimir Putin de que todavía no lo estaban haciendo.
"Dos grandes países, de los que la gente habla a menudo en relación con Irán, en mi opinión, no están participando" en la venta de armas, dijo Trump en su red Truth Social.
"Si lo hicieran, sería muy malo para ellos; ciertamente no sería de su interés", añadió.
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mcc
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