Cuernavaca.— Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, fue ejecutado de tres balazos, uno en la cabeza, otro en la espalda y el tercero en un brazo. Todos los disparos de arma de fuego entraron por la espalda, lo que sugiere que el edil intentó eludir el ataque armado en el interior de su oficina, de acuerdo con un reporte preliminar.

Los datos que surgen de forma extraoficial indican que los sicarios utilizaron un arma calibre .380 y luego de cometer el crimen —de acuerdo con la imagen tomada por una cámara de video doméstica—, salieron del Palacio Municipal y montaron una motocicleta pequeña. Ambos llevaban puestos los cascos y sus rostros nunca fueron identificados.

El cuerpo del edil fue entregado a su familia la noche del miércoles tras los exámenes periciales y la necropsia de ley, así como el análisis sobre el curso de las balas y los daños a su organismo que le provocaron la muerte.

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El asesinato de Lavín Romero, del PVEM, desató críticas respecto a la ausencia de escoltas para cuidar su integridad, luego de las amenazas que recibió a través de mantas colgadas por grupos del crimen organizado.

Autoridades estatales precisaron que en enero pasado, cuando sufrió un ataque armado mientras viajaba con su esposa a bordo de su camioneta, él mismo había ordenado día libre para sus escoltas. En esa ocasión, dos sujetos armados dispararon a su vehículo sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Amayuca, y el edil resultó herido.

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Después del ataque pidió licencia para separarse temporalmente del cargo y someterse a intervenciones quirúrgicas; 30 días después retomó el puesto.

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El 3 de febrero, el Ministerio Público solicitó a la Policía Municipal de Temoac “vigilancia y custodia policial permanente” para el alcalde.

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Un día después, la autoridad ministerial solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos vigilancia fija en su domicilio por 30 días.

En marzo pasado solicitaron vigilancia fija en su domicilio por otros 30 días. Así, la supervisión y custodia policial permanente correspondía, hasta sus últimos días, a su Policía Municipal, indica un reporte judicial.

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Ejército refuerza operativo

Frente a los hechos, el secretario de Gobierno de Morelos, Édgard Maldonado Ceballos, informó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se declaró en sesión permanente para reforzar las acciones en materia de seguridad, mantener la coordinación institucional y preservar la gobernabilidad en el municipio.

Asimismo, precisó que en la 24/a Zona Militar se mantiene el seguimiento constante de la situación y se han reforzado las labores operativas en la región.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante la madrugada se llevó a cabo un cateo en el Palacio Municipal de Temoac, donde fue asesinado el alcalde. Precisó que esta acción, realizada por la Fiscalía Regional Oriente y elementos del Ejército, tuvo como finalidad obtener más indicios que lleven al esclarecimiento del homicidio.

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El operativo se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada de este jueves. En diciembre de 2025, fuerzas castrenses y policiales ejecutaron un cateo en el mismo lugar, en el marco de una investigación por denuncias de extorsión y actividades irregulares.

El titular de la FGE, Fernando Blumenkron, informó que las indagatorias continúan y se agotarán todas las líneas para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

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Edil sabía del caso Samir: activistas

El Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala, a cuya organización pertenecía el activista Samir Flores Soberanes —asesinado en febrero de 2019— sostuvo que Lavín Romero fue considerado como uno de los probables responsables del crimen contra Samir, pero nunca fue llamado a declarar.

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“Desde el Frente de Pueblos hemos exigido durante años que se investigue tanto a Angelina “N” —suegra del edil asesinado— como a Valentín por el asesinato de Samir. Exigencia que ha sido ignorada por las fiscalías tanto federal como estatal. Actualmente ya no se podrá interrogar a Valentín porque lo han silenciado”, expuso la organización en un comunicado.

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