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Un nuevo incidente de seguridad se registró en la mansión de , luego de que la policía recibiera una alerta por una presunta invasión a la propiedad.

De acuerdo con TMZ, el martes 19 de mayo, alrededor de las 16:00 horas, una mujer sospechosa acudió a la residencia del actor ubicada en West Hollywood y permaneció cerca de la entrada principal del inmueble.

Fuentes señalaron que la persona intentó dejar un mensaje para Depp y también fue vista grabando la propiedad. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron al lugar ya no encontraron a la sospechosa y no se realizó ningún arresto.

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Hasta el momento se desconoce si el protagonista de “Piratas del Caribe” se encontraba en su hogar cuando ocurrieron los hechos.

No es la primera vez que Depp enfrenta una situación similar. En 2021, un hombre en situación de calle presuntamente saltó una de las cercas de la residencia, consumió bebidas alcohólicas del actor e incluso fue encontrado bañándose en uno de los baños de la propiedad. El individuo fue arrestado y acusado de vandalismo.

En los últimos años, otras celebridades como Keanu Reeves, Dylan Sprouse y su esposa Barbara Palvin también han enfrentado este tipo de incidentes, relacionados con presuntos intrusos en sus propiedades. Incluso, en 2024 se reportó el arresto de un hombre que rondaba la residencia de Will Smith en Los Ángeles e intentó ingresar al inmueble.

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