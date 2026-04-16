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está listo para volver a y lo hará con un clásico de la Navidad.

El protagonista de cintas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" protagonizará “Ebenezer: Un cuento de Navidad”, una reinterpretación del clásico de Charles Dickens, y que promete una visión mucho más oscura de la tradicional historia navideña.

La noticia se dio a conocer esta tarde durante la CinemaCon en Las Vegas, donde Paramount Pictures presentó un primer adelanto del proyecto.

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De acuerdo con información de "Variety", Depp formó parte de la presentación y, a su llegada al escenario, el público lo recibió con una ovación que duró varios segundos.

Asimismo, calificó esta oportunidad como un gran privilegio; incluso, recordó que el personaje de Scrooge le ha fascinado desde que era un niño.

Dirigida por Ti West (conocido por su trabajo en el género del terror), la cinta se aleja por completo del tono alegre y festivo. El propio West adelantó que los fantasmas que visitan a Ebenezer Scrooge serán representaciones inquietantes y no estarán dirigidas a toda la familia.

Este filme marca un momento importante en la carrera de Depp; y es que, aunque por muchos años fue una de las figuras más taquilleras de Hollywood sus escándalos y los problemas legales con Amber Heard lo borraron por completo de la pantalla grande.

Además de Depp, el elenco incluye a Ian McKellen, Daisy Ridley y Rupert Grint. La película tiene previsto su estreno en cines el próximo 13 de noviembre.

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