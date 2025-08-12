Más Información

Jack Sparrow podría volver a alta mar. Después de varios años de polémica, estaría en platicas para volver a interpretar al icónico pirata en la pantalla grande.

De acuerdo con "Enternainment Weekly", el productor Jerry Bruckheimer aseguró que ha mantenido contacto con el actor para que protagonice la sexta entrega de saga "Piratas del Caribe".

Depp fue echado del proyecto en 2018, cuando Amber Heard lo acusó de violencia doméstica y abuso. Disney se deslindó de él y, durante el mediático juicio, el actor aseguró que no volvería a trabajar con los estudios.

Ahora que los señalamientos en su contra han dejado de pesar y poco a poco ha retomado su carrera, todo parece indicar que su enojo con Disney también ha diminuido. Y es que, aunque no dio detalles de las conversaciones, Bruckheimer afirmó que la única condición que Depp ha puesto está relacionada con el guion.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo se basa en lo que está escrito en el guion, como todos sabemos”, dijo al medio estadounidense.

La última vez que Johnny encarnó a Sparrow fue en 2017, en "Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar".

Desde hace un par de años, se habla de la posibilidad de una nueva película de la franquicia y para el productor sería un regalo que Depp aceptara hacer, al menos, una aparición.

“Él creó al Capitán Jack. Es un artista increíble y un buen amigo”, agregó.

Actualmente, el guion está en desarrollo y de confirmarse la participación de Depp, significaría su regreso a Hollywood.

