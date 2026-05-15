El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados reservó por cinco años la información de los candidatos que participaron en el proceso de elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por el cual se eligió a Arturo Manuel Chávez López, Frida Denise Gómez Puja Blanca y Yasajara Cruz García.

“Se confirma la clasificación de la información como reserva total por un plazo de cinco años, de la documentación de las 369 personas candidatas que participaron en la convocatoria para la elección de personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo anterior a fin de que la Junta de Coordinación Política dé atención a las solicitudes con número de folio 400030200041626 y 400030200049125”, refiere el documento.

El pasado 21 de abril, Morena, PT y PVEM aprobaron el acuerdo del Comité de Evaluación que propuso a los consejeros elegidos; mientras que las bancadas de PRI, PAN y MC rechazaron el acuerdo.

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No obstante, durante el proceso, los legisladores de oposición afirmaron que el Comité Técnico de Evaluación actuó con opacidad porque no se transparentó el método para calificar a los candidatos, y favorecieron a perfiles afines al régimen.

Hoy, antes de la votación del acuerdo del Comité de Transparencia, Gustavo Flores Gutiérrez, secretario técnico de la Mesa Directiva, emitió la postura de la presidenta Kenia López Rabadán, en contra de que la información del proceso de selección de consejeros del INE se reserve por cinco años.

“Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas. La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, dijo.

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dft