Mientras el ciudadano promedio estira el gasto, los legisladores en San Lázaro cerraron el periodo con un "extra" que ha encendido las redes sociales. Aquí te contamos cuánto dinero reciben realmente mes con mes.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer el otorgamiento de un "apoyo económico" de 10 mil pesos a las y los congresistas de Morena en la Cámara de Diputados, el cual fue entregado a través de monederos electrónicos justo antes del descanso legislativo.

Para este 2026, el salario mínimo general en México se fijó en $9,582 pesos mensuales. Esto significa que el "regalito" que se dieron los legisladores, literalmente, más de lo que gana un trabajador promedio en todo un mes de jornada completa.

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Dinero. Foto: Archivo

En conjunto, la bancada erogó más de 2.5 millones de pesos para dar ese recursos; sin embargo, hay quienes se preguntan si las y los diputados federales realmente necesitan ese "domingo".

De acuerdo con cifras oficiales, el salario "base" de las y los congresistas, mejor conocido como dieta legislativa para este 2026 es de 79 mil 846 pesos.

A lo anterior se suman apoyos de asistencia legislativa por 45 mil 786 pesos adicionales, y Atención Ciudadana por 28 mil 772 pesos más.

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Cámara de Diputados. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Lo anterior sumando bonos, prestaciones, y apoyos de transporte y hospedaje, permite que un legislador se lleve entre 150 y 200 mil pesos mensuales, es decir, más de 2 millones de pesos netos al año.

Esto incluye un jugoso aguinaldo de más de 140 mil pesos y seguros de vida pagados con el erario.

Este martes, El Gran Diario de México dio cuenta que a todos esos beneficios, se sumó un pago de 2.5 millones de pesos entre los 253 diputados de la bancada de Morena.

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Este beneficio, que no requiere comprobantes de gasto (es decir, pueden usarlo en lo que quieran), fue entregado como un "extra" al cierre del periodo.

Aunque legalmente se etiqueta como apoyo para sus actividades, el hecho de que se entregue en monederos electrónicos y sin fiscalización ha sido calificado por críticos y ciudadanos como un auto-regalo injustificado, considerando que ya perciben ingresos que los sitúan en el tope de la pirámide salarial en México.

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