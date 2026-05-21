Talento mexicano está presente en el festival de fotografía madrileño PHotoESPAÑA 2026 con el trabajo de Alejandro Cartagena (República Dominicana, 1977), Noboru Yurugi López (Ciudad de México, 1988) y Juan Glassford (Ciudad de México, 1998); los últimos dos participan como becarios del Master PhotoEspaña.

Glassford conversa con EL UNIVERSAL sobre esta experiencia que le ha permitido reflexionar sobre el panorama de la fotografía internacional:

“Se está redefiniendo un poco las narrativas de la fotografía en Europa, veo que lo fuerte viene de México y América Latina, que somos una potencia visual”.

Glassford, egresado de Bard College e interesado en documentar la migración, explica que en la feria hay una presencia fuerte de latinos, lo que lo hace pensar que “Europa se ha quedado un poco atrás”.

“Nosotros estamos trayendo más una visión humanitaria, donde definitivamente estamos hablando de temas sociales, mientras que en Europa no siempre es así, puede ser más conceptual”. detalla el fotógrafo.

Juan Glassford, quien ha exhibido en el Centro de la Imagen, participa en el festival con una serie fotográfica que ha realizado en los últimos años acerca la vida en la frontera.

Sobre cómo ha sido recibido su trabajo dice que ha recibido comentarios sobre que su obra “dialoga con la fotografía clásica americana”, como la de Robert Frank, relevante fotógrafo estadounidense.

Esta relación hace que Glassford note el diálogo entre generaciones: “No hay nada más interesante que el presente. Conocí a Pablo Gasparini y fue interesante ver cómo los consolidados siguen muy presentes, muy actuales y se van abriendo más de mente. Creo que es algo que debemos aprender los jóvenes”.

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