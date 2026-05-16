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Cannes, Francia.- Hoy, en el, dentro de la sección paralela "Una Cierta Mirada", se presentó "Siempre soy tu animal materno", la nueva película de la directora costarricense Valentina Maurel, protagonizada por Marina de Tavira, Daniela Marín y Mariangel Villegas. Acompañando a Tavira estuvo Diego Luna durante la proyección en la sala Debussy.

La cinta sigue a una joven que estudia en Bélgica y que regresa a Costa Rica para reencontrarse con su madre, interpretada por Marina de Tavira, y con su hermana. A partir de ese regreso, la película explora la complejidad de los vínculos familiares y las distintas experiencias de ser mujer en diferentes etapas de la vida.

Durante la presentación, Valentina Maurel compartió un discurso profundamente personal en el que habló del proceso de escritura de la película y de cómo, mientras desarrollaba el proyecto, ella misma se convirtió en madre.

La directora confesó que atravesó el llamado "mom brain", esa sensación de desconexión y agotamiento mental que muchas mujeres experimentan después de la maternidad, y explicó que escribió la película “escena tras escena”, esperando encontrar sentido más adelante.

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También destacó la importancia de que una película tan íntima llegara a Cannes, no solo para ella, sino para el cine costarricense y centroamericano.

“Estamos intentando imaginar un cine más colectivo, más inclusivo y más abierto a nuevas voces”, afirmó.

Maurel subrayó además que el cine latinoamericano muchas veces ha sido visto únicamente a través de sus crisis, su violencia o sus paisajes, y defendió la necesidad de contar también historias familiares, emocionales y personales.

“Nosotros también tenemos fantasmas familiares”, dijo emocionada ante el público de la sala Debussy.

La directora cerró agradeciendo al equipo, a sus actrices y a sus productores, así como a sus socios belgas, quienes —según explicó— han acompañado su cine desde que era estudiante.

Al finalizar la proyección, la película recibió una larga ovación del público en Cannes. Marina de Tavira comentó que se sentía feliz y profundamente agradecida de haber podido formar parte de “esta gran película”, celebrando también la sensibilidad y la mirada de Valentina Maurel.

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