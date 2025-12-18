Un festival de música en Rumania terminó con una sentencia en prisión para Wiz Khalifa. Este jueves, el rapero estadounidense compareció ante los tribunales por las acusaciones que pesaban en su contra desde 2024, cuando, en pleno escenario, consumió cannabis.

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el Tribunal de Apelaciones de Constanza declaró culpable al rapero por el delito de posesión de drogas peligrosas y lo condenó a pasar nueve meses en prisión.

Según el diario británico, el fallo es definitivo y revierte la sanción previa que solo contemplaba una multa económica.

El caso se remonta a julio de 2024, cuando Khalifa participó en el festival Beach, Please!. Los fiscales afirmaron que le fueron encontrados más de 18 gramos de cannabis, además de que consumió una parte mientras se encontraba en el escenario.

En abril de este año, un tribunal inferior le impuso una multa de 830 dólares, pero la fiscalía apeló la decisión y solicitó una pena mayor.

Cabe destacar que Rumania mantiene una de las legislaciones antidrogas más estrictas de toda Europa. La posesión es un delito que puede sancionarse con penas de entre tres meses y hasta dos años tras las rejas, o con una multa.

Hasta el momento, las autoridades rumanas no han revelado si buscarán extraditar al cantante; sin embargo, fuentes citadas por TMZ afirmaron que sus abogados ya trabajan en la apelación.

