Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular del ISSSTE, Marti Batres, buscan beneficiar a 10 empresas financieras "usureras", en lugar de atender su demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

En conferencia de prensa, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9, aseguró que la mandataria federal no ha atendido sus demandas y, por el contrario, protege a las empresas que manejan las afores.

"No es posible que la presidenta siga defendiendo a estas financieras usureras que se llevan miles de millones de pesos, a costa de los ahorros de los trabajadores", lamentó.

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Dijo que la propuesta deBatres no resuelve la demanda fundamental, que es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Gobierno "pretende chamaquearnos", acusa la CNTE

"Pretende chamaquearnos, como decimos en el barrio, diciendo que entonces todas las cuentas migren a PENSIONISSSTE... Marti Batres quiere vernos la cara diciendo que entonces todas las cuentas migren a PensionISSSTE, eso no lo permite Consar, tendrían que cambiar esas reglas", afirmó.

"Eso es mentira, lo retamos a que públicamente demuestre... nosotros como sección 9 planteamos, entonces todas las cuentas individuales pásense al décimo transitorio, no estamos diciendo que se quiten los recursos de los trabajadores, esos son los recursos de los trabajadores", dijo.

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Por su parte, Aracely Pérez Martínez, de la sección 22, manifestó que "no hay interlocución con el gobierno federal", y dijo que en las próximas horas definirán las siguientes acciones que emprenderá para protestar en contra de la política de pensiones.

Policía encapsula a maestros de la CNTE en Tlalpan

Los maestros de la CNTE marcharon por aproximadamente ocho minutos, alrededor de 350 metros, sobre Calzada de Tlalpan, ya que partieron de la estación Nezahualpilli del Tren Ligero, y fueron detenidos por una barricada del Agrupamiento a Caballo, enfrente del hotel Real del Sur.

Participaron docentes de las 34 secciones de la Coordinadora, pero principalmente de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán.

CNTE niega que 59 explosivos sean de estudiantes de Ayotzinapa

Además, Hernández Morales negó que los 59 artefactos explosivos decomisados por la policía capitalina a los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, les pertenezcan y pidió que se investigue el origen de estos.

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