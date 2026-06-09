La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que seguirá la colaboración entre sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y grupos de la derecha de México para deteriorar la relación bilateral y afectar políticamente a su gobierno rumbo a las elecciones de 2027.

En su conferencia de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que detrás de recientes versiones y señalamientos contra autoridades mexicanas existen grupos que buscan construir una narrativa adversa para México.

“Estas noticias falsas o estos intentos para que no haya una buena relación por parte de la ultraderecha de Estados Unidos que se junta con nuestra derecha de México, yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos”, declaró.

La Mandataria sostuvo que estos sectores pretenden influir tanto en el proceso electoral estadounidense de noviembre próximo, como en la vida política nacional.

“Lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar al gobierno de México con vistas a la elección de 2027”, indicó.

Sheinbaum Pardo también cuestionó los reportajes publicados en medios estadounidenses sobre temas relacionados con el narcotráfico y el fentanilo, al considerar que forman parte de una estrategia para desacreditar a México y a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, la Titular del Ejecutivo federal se refirió a una reunión organizada por la American Society, a la que asistieron representantes de partidos de oposición, entre ellos PAN y PRI.

De acuerdo con la Mandataria, el encuentro fue promovido por sectores que buscan afectar la relación bilateral.

“Son sectores que se juntan con el objetivo de afectar al gobierno y la relación bilateral”, afirmó Claudia Sheinbaum.

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