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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, agradeció a la presidenta por el apoyo para el rescate de los cuatro mineros atrapados en la , en El Rosario.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Rocha Moya destacó el rescate con vida de dos mineros, pero lamentó que uno fue encontrado sin vida.

“Tenemos un equipo que se merece todo nuestro reconocimiento”, dijo el mandatario estatal.

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También destacó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, “no se ha ido para nada”.

Inauguran unidad de trasplante renal en Sinaloa

También agradeció Rocha Moya a la Mandataria federal el apoyo en salud y por la creación del Sistema Universal de Salud para garantizar el derecho a la salud de las personas mexicanas.

En un enlace a la mañanera, se inauguró en el hospital general la unidad de trasplante renal que dijo el gobernador, “va a traer un alivio familiar”.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, destacó esta nueva unidad de trasplante renal como símbolo para el instituto y por los servicios gratuitos.

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