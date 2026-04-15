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Taxco.— En el edificio del ayuntamiento de nadie ha visto al alcalde (Morena), y nadie sabe cuándo va a volver.

Este martes, las oficinas de la presidencia lucen casi vacías, apenas hay unas secretarias recibiendo a los pocos que llegan, sin poder dar respuesta. ¿Dónde está el alcalde? No saben. ¿Cuándo vuelve? Menos.

En las calles, la cotidianidad tampoco ha vuelto: están semi vacías, negocios casi sin clientes pero, sobre todo, hay mucha incertidumbre.

Lo de este martes contrasta con lo vivido el lunes. Todo fue un hervidero: policías y soldados patrullando toda la ciudad, helicópteros sobrevolando, algo que, dicen varios taxqueños, nunca había pasado.

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La ciudad está en desánimo, dicen unos; otros son más severos, están en la indefensión. Tras la desaparición y posterior liberación del alcalde y su padre, el director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo, todos los demás se sienten vulnerables. Tienen la certeza de que las autoridades no desplegarán a 500 soldados, policías y helicópteros para localizarlos si la Familia Michoacana se los lleva.

Su temor no es infundado, pues a otros ya les ha pasado. Lo de estos últimos días no es nuevo en la ciudad. Incluso, se podría decir que es un modus operandi de la célula de La Familia Michoacana en Taxco, que encabeza Roberto Sagal, El Pelón.

Son varios los testimonios —que por seguridad no se pueden identificar ni a las personas ni las circunstancias— que afirman que fueron privados de su libertad y llevados rumbo al municipio de Tetipac, donde El Pelón impone sus condiciones.

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“Eso siempre ha pasado, pasó más en el gobierno de Mario Figueroa, que ahí no podías estar en desacuerdo en nada o negarte porque de inmediato iban por ti”, cuenta un poblador.

En Taxco nadie duda que el plagio del padre del alcalde pudo ser una presión de la Familia Michoacana para imponer sus condiciones.

El grupo criminal lleva casi una década imponiendo sus condiciones en Taxco.

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Controlan la producción de pan, la venta del pollo, la carne, la venta y distribución del refresco, la cerveza y la tortilla.

Anoche, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza difundió un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que él y su familia están bien y agradeció su respaldo a autoridades federales, estatales, al pueblo de Taxco y a su equipo de trabajo.

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