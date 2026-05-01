Palenque, Chiapas.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas acordaron reunirse el próximo 11 de mayo en Palacio Nacional, a las 16:00 horas.

Al salir del Aeropuerto Internacional de Palenque, donde la CNTE mantenía un bloqueo, los docentes entregaron un documento a la mandataria federal, en el cual exigieron solución a sus demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

"Si no hay solución, no rueda su balón", adviertieron las y los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas ante la próxima celebración de la Copa Mundial de Futbol.

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Al recibir al magisterio, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado seguimiento a estas demandas: "Ya hay varias demandas que se han cumplido y todavía quedan algunas por cumplir.

"Le planteamos que pueda darse de manera inmediata la mesa tripartita para resolver los temas que están pendientes, que son compromisos que están firmados y hoy no aterrizan en la práctica", dijo a Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas.

Después, la presidenta mexicana hizo un recorrido de supervisión del Tren de Carga en la Conexión del Tren Maya y el Tren del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

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"Es muy importante que lo vean", comentó al notar la ausencia de los medios de comunicación a los cuales no se les permitió el acceso debido a la manifestación de la CNTE en el Aeropueto Internacional de Palenque.

CNTE bloquea el Aeropuerto de Palenque ante visita de Sheinbaum

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes y sábado a Palenque, Chiapas, integrantes de la sección VII de la CNTE bloquearon el acceso al aeropuerto de dichio municipio, y descartaron intentar retenerla.

Al lugar llegó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien se comprometió al diálogo y a exponerle a la mantaria federal las peticiones de las y los maestros de Chiapas.

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González Vázquez indicó que sus exigencias son la erogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa. "Venimos a que la presidenta nos reciba un documento, nos dé una fecha y que cumpla con esa fecha", dijo.

Ante los gritos de apoyo de seguidores de Sheinbaum, el líder de los docentes chiapanecos aseguró que "no venimos en un plan de agresión".

"Somos maestros buscando justicia y queremos un compromiso serio para que se atienda la problemática del estado de Chiapas, pero también que regrese la mesa con la CNTE", mencionó.

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